В сети появилось видео с упавшим в районе Евпатории беспилотником. Кадры, снятые очевидцами, публикует RT.

По предварительным данным, это один из украинских беспилотников, сбитых утром над Крымом российскими системами ПВО, о которых сообщало Минобороны РФ.

Автор видео уточняет, что аппарат не взорвался. На видео видно, как упавший дрон дымится.

14 сентября в Минобороны сообщили, что силы ПВО уничтожили ночью 11 БПЛА над территорией Крыма.

Звуки взрывов слышали в Евпатории и Севастополе. Движение по Крымскому мосту было остановлено.

13 сентября Минобороны РФ сообщило об ударе украинскими ракетами по судоремонтному заводу в Севастополе, были повреждены корабли, стоявшие на ремонте.