Взрыв произошел на заводе военной техники корпорации «Ростех» в Курганской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

При взрыве пострадали двое рабочих. По данным издания, причиной взрыва могло стать нарушение требований безопасности при работе со сваркой в цехе по производству боевых машин пехоты. Пострадали сборщик и сварщик, их госпитализировали с ожогами.

Происшествие на заводе случилось еще 13 сентября, однако о нем стало известно лишь сегодня, 14 сентября.