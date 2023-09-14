На Камчатке нашли пропавших в августе туристов

Спасатели нашли пожилых туристов, пропавших еще в конце августа в Усть-Камчатском районе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю в своем Telegram-канале.

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Поиски длились девять дней. Они велись как пешим порядком, так и на вертолете МИ-8. Также были задействованы беспилотные авиационные системы.

«В общей сложности было обследовано более четырехсот квадратных километров. Были осмотрены туристические тропы, перевалы, домики для временного пребывания туристов и территории стоянок, произведен облет маршрута с осмотром ледников», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что спасенные мужчины обессилены, их передали врачам.