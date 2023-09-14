Разгерметизация газопровода с последующим возгоранием произошла возле поселка Красный Октябрь в Саратовской области. В результате загорелась трава на площади 2 га, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

"Саратовская область, район поселка Красный Октябрь. По сообщению диспетчера "Газпром трансгаз Саратов", произошла разгерметизация на газопроводе d-1000 (1-я нитка газопровода Песчаный - Умет - Сторожевка) с последующим горением.

Газоснабжение не предназначено для потребления населения, в настоящее время происходит горение травы на площади 2 га", - говорится в сообщении.