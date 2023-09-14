Египтянке ампутировали руку после нападения акулы на курорте Дахаб

Жительница Египта пострадала от нападения акулы на побережье города-курорта Дахаб на Синайском полуострове. Об этом рассказали в Министерстве окружающей среды Египта.

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Там отметили, что женщине была оказана вся необходимая медицинская помощь, а пляж временно закрыт. Это было сделано для того, чтобы установить причину происшествия и сформировать комиссию по данному вопросу, передает «Коммерсант».

Издание El Manshar сообщило, что пострадавшей пришлось ампутировать руку. Сейчас она находится в больнице, ее состояние стабилизировалось. Предположительно, женщина плавала в районе отельного пляжа, когда акула напала на нее. Очевидцы вытащили женщину без сознания из воды и вызвали бригаду медиков. Ранее очевидец рассказал, как это произошло.

В последнее время участились случаи нападения обитателей подводного мира на человека. К примеру, на прошлой неделе акулы напали на катамаран кругосветной экспедиции с россиянами в Тихом океане. Об этом сами члены экспедиции рассказали в своих блогах. «Вечерняя Москва» узнала, что заставило хищников это сделать и как спастись в такой ситуации.