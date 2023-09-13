Возгорание произошло в административном здании Пресненского района Москвы

В Пресненском районе Москвы произошло возгорание на первом этаже административного здания. Об этом в среду, 13 сентября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

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По словам собеседника «ВМ», пожар произошел в здании ГУП «Моспроектстройиндустрии», расположенного по адресу Шелепихинское шоссе, дом №23, строение 1. На данный момент в здании людей нет, всего было эвакуировано двое охранников. В настоящее время сохраняется угроза перехода огня на этажи выше.