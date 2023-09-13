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В Екатеринбурге неизвестные обстреляли фитнес-клуб

Неизвестные обстреляли шариками от подшипников фитнес-клуб в Екатеринбурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Неизвестные обстреляли окна и двери фитнес-клуба в Екатеринбурге
© Газета.Ru

По данным источника, инцидент произошел в ночь на 12 сентября на улице Стачек в жилом районе Эльмаш. Местный фитнес-клуб подвергся обстрелу со стороны неизвестных. В качестве патронов неустановленные граждане использовали металлические шарики от подшипников.

На кадрах очевидцев видно, что в результате произошедшего растрескались окна и стеклянные двери в помещении фитнес-клуба. Сведений о пострадавших не поступало.

О причинах и прочих деталях инцидента ничего не сообщается. Комментаторы сделали предположение, что обстрелять фитнес-клуб могли конкуренты.

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