Неизвестные обстреляли окна и двери фитнес-клуба в Екатеринбурге

Неизвестные обстреляли шариками от подшипников фитнес-клуб в Екатеринбурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

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По данным источника, инцидент произошел в ночь на 12 сентября на улице Стачек в жилом районе Эльмаш. Местный фитнес-клуб подвергся обстрелу со стороны неизвестных. В качестве патронов неустановленные граждане использовали металлические шарики от подшипников.

На кадрах очевидцев видно, что в результате произошедшего растрескались окна и стеклянные двери в помещении фитнес-клуба. Сведений о пострадавших не поступало.