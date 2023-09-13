Пираньи съели упавшего в реку мужчину

Стая пираний съела мужчину, плывшего на лодке по реке Куяба в Бразилии. Об этом сообщает Daily Mirror.

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38-летний Жоней Жозе Силва да Луз упал в воду и исчез, когда его лодка столкнулась с другим плавательным средством. Мужчину нашли лишь на следующее утро. Его кожу покрывали следы многочисленных укусов, нанесенных пираньями.

На борту обоих судов находились в общей сложности пять человек. Еще один человек, который был пассажиром другого судна и тоже оказался в воде, считается пропавшим без вести. Спасательная группа Военно-морских сил Бразилии продолжает его поиски.

ВМС Бразилии начали расследование обстоятельств и причин происшествия.