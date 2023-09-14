Пожар произошел в жилом доме в Москве

Пожар произошел в одной из квартир девятиэтажного дома в районе Отрадное на севере Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
Речь идет о доме номер 17 на улице Северный бульвар. Горящая квартира расположена на втором этаже. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения.
Как сообщили в МЧС, с третьего этажа удалось вытащить два человека, один из них ребенок. Пострадавших нет.
13 сентября также сообщалось, что в Пресненском районе Москвы в одном из жилых домов случился пожар. Инцидент произошел в пятиэтажном доме №7 корпус 1 по улице Мукомольный проезд, в квартире на третьем этаже.
В ночь на 13 сентября в Санкт-Петербурге пожар произошел в здании типографии на улице Латышских Стрелков. Прибывшие на место пожарные не допустили перекидывание огня на соседние здания, однако саму типографию спасти не удалось – здание полностью выгорело.