Пожар произошел в жилом доме в Москве

Пожар произошел в одной из квартир девятиэтажного дома в районе Отрадное на севере Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

Речь идет о доме номер 17 на улице Северный бульвар. Горящая квартира расположена на втором этаже. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Как сообщили в МЧС, с третьего этажа удалось вытащить два человека, один из них ребенок. Пострадавших нет.

13 сентября также сообщалось, что в Пресненском районе Москвы в одном из жилых домов случился пожар. Инцидент произошел в пятиэтажном доме №7 корпус 1 по улице Мукомольный проезд, в квартире на третьем этаже.