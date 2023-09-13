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Протестующие пытались поджечь четыре школы в Бельгии из-за нового предмета о сексе

В Бельгии протестующие против введения в школах нового обязательного предмета о сексе и сексуальной ориентации совершили попытки поджога четырех учебных учреждений в городе Шарлеруа. Об этом сообщает «РИА Новости».

Протестующие пытались поджечь четыре школы в Бельгии из-за нового предмета о сексе
© globallookpress.com

По данным агентства, полиция начала расследование по факту произошедшего. Отмечается, что помимо попыток поджога неизвестные оставили на стенах школ надписи черной краской «Нет Evras» — эта аббревиатура означает название нового предмета «Образование в области сексуальных отношений и сексуальности».

Известно, что данный курс сделали в Бельгии обязательным для школьников 11-12 и 15-16 лет с 2023 года. По мнению его авторов, он должен «ответить на вопросы подростков по деликатным темам».

При этом противники предмета считают, что с помощью курса в школах станут пропагандировать гиперсексуальность и смену сексуальной ориентации.

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