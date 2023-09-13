Протестующие пытались поджечь четыре школы в Бельгии из-за нового предмета о сексе

В Бельгии протестующие против введения в школах нового обязательного предмета о сексе и сексуальной ориентации совершили попытки поджога четырех учебных учреждений в городе Шарлеруа. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, полиция начала расследование по факту произошедшего. Отмечается, что помимо попыток поджога неизвестные оставили на стенах школ надписи черной краской «Нет Evras» — эта аббревиатура означает название нового предмета «Образование в области сексуальных отношений и сексуальности».

Известно, что данный курс сделали в Бельгии обязательным для школьников 11-12 и 15-16 лет с 2023 года. По мнению его авторов, он должен «ответить на вопросы подростков по деликатным темам».