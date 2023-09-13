Грибник едва не взорвал ржавым снарядом два музея в Перми

Мужчина собирал грибы в лесном массиве в Перми и обнаружил ржавый снаряд, опасную находку грибник отнес в музей. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

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49-летний житель Перми пошел за грибами в ближайший лес, но вместо грибов нашел на земле ржавый боевой снаряд калибра 100 мм, возраст предмета он установить не смог — на боеприпасе от сырости слезла краска и не читалась маркировка.

Мужчина взял опасную находку и отнес в музей "Оружие Победы". Сотрудники музея находке обрадовались и поместили снаряд в экспозицию, а спустя несколько дней боеприпас перевезли в музей Пермских древностей. Тревогу забила одна из хранительниц музея, женщина вызвала специалистов, чтобы выяснить, не представляет ли новый экспонат опасности. Взрывотехники, прибывшие на вызов, установили, что взрыватель в головной части цел и снаряд боевой.