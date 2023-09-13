ФСБ уличила сотрудницу ФСИН России в разглашении гостайны

В Ульяновске сотрудники ФСБ задержали 44-летнюю сотрудницу ФСИН по подозрению в разглашении гостайны. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ, передает Tatar73.ru.

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По данным спецслужб, женщина передала двум знакомым информацию о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении сотрудника УФСИН. Указанные сведения составляют государственную тайну и имеют гриф «секретно», а получившие их граждане не имеют допуска к гостайне.

Задержанная стала фигуранткой уголовного дела, возбужденного по статье 283 УК РФ («Разглашение государственной тайны»). Ей грозит до четырех лет лишения свободы.