В Крыму задержали участника продовольственной блокады

«Мужчина задержан сотрудниками погрануправления ФСБ России по Республике Крым. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении силового ведомства.

Отмечается, что в отношении 54-летнего крымчанина возбуждено уголовное дело за участие в незаконном вооруженном формировании. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, в 2017 году крымчанин добровольно вступил в созданный на Украине крымско-татарский добровольческий нацбат им. Номана Челебиджихана* (запрещен в РФ). Полагается, что он принимал участие в вооруженной охране пункта постоянной дислокации батальона, а также принимал непосредственное участие в «продовольственной блокаде» Крыма. В ведомстве также считают, что мужчина вместе с украинскими пограничниками досматривал лица и транспорт, пересекающие российскую госграницу.