Овчарка набросилась на жительницу Орла на выставке собак в Курске

Россиянка, пострадавшая от нападения овчарки на выставке собак, потребовала компенсации
Жительница Орла пострадала от укуса овчарки, приехав на собачью выставку в Курск. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.
Инцидент произошел 23 апреля в здании Конноспортивной школы, куда пострадавшая приехала, чтобы поучаствовать в выставке со своей собакой. Как женщина указала в иске, она подверглась нападению крупной среднеазиатской овчарки, когда двигалась по территории манежа.
Хозяином агрессивного животного оказался местный житель. Источник не уточнил, как именно он отреагировал на произошедшее, тяжесть полученных женщиной травм также не известна.
Однако спустя несколько месяцев россиянка решила обратиться в суд, указав степень причиненных ей страданий, и попросила взыскать с владельца собаки 100 тыс. руб. В ближайшее время ее иск будет рассмотрен.