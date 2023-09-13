Овчарка набросилась на жительницу Орла на выставке собак в Курске

Жительница Орла пострадала от укуса овчарки, приехав на собачью выставку в Курск. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

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Инцидент произошел 23 апреля в здании Конноспортивной школы, куда пострадавшая приехала, чтобы поучаствовать в выставке со своей собакой. Как женщина указала в иске, она подверглась нападению крупной среднеазиатской овчарки, когда двигалась по территории манежа.

Хозяином агрессивного животного оказался местный житель. Источник не уточнил, как именно он отреагировал на произошедшее, тяжесть полученных женщиной травм также не известна.