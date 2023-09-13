Подростки приделали диван к электросамокату
В Санкт-Петербурге очевидец снял на видео подростков, которые приделали к электросамокату диван. Об этом сообщает Telegra-канал "78. Новости".
"На улицах Северной столицы замечен Кулибин на "двухколесном коне" повышенной комфортабельности. Запатентовано ли изобретение — пока неизвестно", - говорится в сообщении.
Судя по видео, диван приделан к электросамокату надежно. Сидящий за рулем подросток пересек пешеходный переход и поехал по тротуару.
Все это время рядом с самокатом бежали еще двое несовершеннолетних и снимали происходящее на камеру. При этом прохожие, в шутку, просили прокатиться.
До этого стало известно, что россиян обяжут регистрировать средства индивидуальной мобильности (СИМ) в федеральном реестре. Система будет напоминать постановку транспортного средства на учет в ГИБДД, а процедура внесения в реестр станет госуслугой. Нововведения нужны для контроля за электросамокатами, принадлежащим физлицам.