Житель Ижевска украл у знакомой украшения, обещая снять с нее порчу
Сотрудниками полиции задержан житель Ижевска, похитивший у знакомой ювелирные украшения под предлогом снятия порчи. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по республике Удмуртия.
41-летняя жительница Ижевска познакомилась в социальных сетях с мужчиной. Между ними завязалась переписка и близкие отношения, в один из дней женщина пригласила кавалера в гости.
Тот увидел ее ювелирные украшения и заявил, что на все золото наложена порча и драгоценности необходимо отнести к тому, кто ее снимет. Потерпевшая согласилась и передала приятелю несколько золотых колец, браслетов и цепочек общей стоимостью 310 тысяч рублей.
Мужчина пообещал вернуть ей украшения, но пропал, перестал выходить на связь и заблокировал подругу в социальных сетях. Обманутая ижевчанка обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.