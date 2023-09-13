Житель Ижевска украл у знакомой украшения, обещая снять с нее порчу

Сотрудниками полиции задержан житель Ижевска, похитивший у знакомой ювелирные украшения под предлогом снятия порчи. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по республике Удмуртия.

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41-летняя жительница Ижевска познакомилась в социальных сетях с мужчиной. Между ними завязалась переписка и близкие отношения, в один из дней женщина пригласила кавалера в гости.

Тот увидел ее ювелирные украшения и заявил, что на все золото наложена порча и драгоценности необходимо отнести к тому, кто ее снимет. Потерпевшая согласилась и передала приятелю несколько золотых колец, браслетов и цепочек общей стоимостью 310 тысяч рублей.