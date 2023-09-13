МВД начало проверку в отношении преступления против хирурга Хайдарова
В министерстве внутренних дел Российской Федерации начали проверку в отношении преступления против Тимура Хайдарова. Об этом "Газете.Ru" сообщил адвокат Александр Добровинский.
Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве приняло заявление от Роскомнадзора о преступлении группы лиц против пластического хирурга Тимура Хайдарова.
В конце августа адвокат Александр Добровинский в беседе с "Газетой.Ru" рассказал, что первого "участника бунта" против хирурга допрашивают в полиции.
"В настоящий момент в правоохранительных органах допрашивается первый участник бунта — Александр Вдовин. Он, присоединившись к группе бунтарей, вымогал деньги у Тимура Хайдарова за якобы неудачную операцию. Первый пошел. Кто будет следующим, сообщу", — прокомментировал Добровинский.
22 июля певица Слава обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Она отметила, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и "отвратительные шрамы". Сам Хайдаров заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции. После еще 52 девушки подписали коллективное письмо против хирурга.