МВД начало проверку в отношении преступления против хирурга Хайдарова

В министерстве внутренних дел Российской Федерации начали проверку в отношении преступления против Тимура Хайдарова . Об этом "Газете.Ru" сообщил адвокат Александр Добровинский .

В конце августа адвокат Александр Добровинский в беседе с "Газетой.Ru" рассказал, что первого "участника бунта" против хирурга допрашивают в полиции.

"В настоящий момент в правоохранительных органах допрашивается первый участник бунта — Александр Вдовин . Он, присоединившись к группе бунтарей, вымогал деньги у Тимура Хайдарова за якобы неудачную операцию. Первый пошел. Кто будет следующим, сообщу", — прокомментировал Добровинский.

22 июля певица Слава обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Она отметила, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и "отвратительные шрамы". Сам Хайдаров заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции. После еще 52 девушки подписали коллективное письмо против хирурга.