В Испании сильный ветер и проливной дождь парализовали жизнь в провинции Кастельон. Об этом сообщает Cope.

Инцидент произошел в Бурриане. На видео очевидцев заметно, как ураган врывается в здание и разносит стены, а также крышу и другие элементы здания.

По словам главы муниципалитета, представители профильных служб уже оценили ущерб от шторма. Из-за непогоды в городе рухнули более сотни деревьев. Часть из них преградили доступ к некоторым территориям в муниципалитете. Помимо этого, ураган сломал множество заборов, фонарей, окон и других вещей.