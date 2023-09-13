В Ростовской области арестован подросток, напавший с ножом на людей в школе

Суд арестовал 15-летнего подростка, который напал с ножом на людей в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

По словам собеседника из правоохранительных органов, суд санкционировал заключение подростка под стражу. При этом в суде агентству сообщили, что информация о мере пресечения не раскрывается, поскольку подозреваемому не исполнилось 18 лет.

Напомним, что инцидент произошел в хуторе Красный Десант утром в понедельник, 11 сентября. Как рассказывал губернатор региона Василий Голубев, школьник учился в 9-классе. По его словам, он страдает психическим заболеванием.

По версии следователей, несовершеннолетний собирался убить школьного учителя. Он надел маску, взял кухонный нож и пришел на территорию школы. Осуществить задуманное ему помешали две сотрудницы школы и дедушка одной из учениц. Они получили травмы, одного из пострадавших госпитализировали.