В Ростовской области арестован подросток, напавший с ножом на людей в школе
Суд арестовал 15-летнего подростка, который напал с ножом на людей в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
По словам собеседника из правоохранительных органов, суд санкционировал заключение подростка под стражу. При этом в суде агентству сообщили, что информация о мере пресечения не раскрывается, поскольку подозреваемому не исполнилось 18 лет.
Напомним, что инцидент произошел в хуторе Красный Десант утром в понедельник, 11 сентября. Как рассказывал губернатор региона Василий Голубев, школьник учился в 9-классе. По его словам, он страдает психическим заболеванием.
По версии следователей, несовершеннолетний собирался убить школьного учителя. Он надел маску, взял кухонный нож и пришел на территорию школы. Осуществить задуманное ему помешали две сотрудницы школы и дедушка одной из учениц. Они получили травмы, одного из пострадавших госпитализировали.
Пресс-службе СУ СК России по Ростовской области сообщала о возбуждении уголовного дела по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а», «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Назначены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы..