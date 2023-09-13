В Безенчуке Самарской области девочки-подростки избили ровесницу и сняли это на видео. Об этом сообщает "Подслушано Самара" во "ВКонтакте".

По данным источника, инцидент произошел возле школы. На кадрах две несовершеннолетних девушки бьют по щекам свою ровесницу, нецензурно ругаясь. При этом жертва побоев не сопротивляется и со слезами на глазах терпит удары.

"Это за Марину! А! И за Злату", - говорят девочки-подростки во время избиения.

Также несовершеннолетние во время пощечин упоминали воровство, мать и брата пострадавшей. В момент избиения рядом находились и другие подростки, которые наблюдали за происходящим, снимали на камеру и давали подсказки агрессорам.