В Херсонской области ищут молодого человека, которого похитили на глазах у друга

В Херсонской области полиция проверяет сообщение мужчины, заявившего о похищении знакомого. Об этом пишет Telegram-канал 112.

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По данным источника, похищение 25-летнего местного жителя произошло у здания военно-гражданской администрации в поселке Чаплынка на глазах у его друга.

Трое вооруженных автоматами неизвестных в военной форме и балаклавах выскочили из белого Renault Logan, окружили пострадавшего, затолкали его в свою машину без номеров и скрылись с места происшествия.

Приятель похищенного немедленно обратился в полицию и объяснил в разговоре со стражами порядка, что никого не подозревает, а также не знает, что похитителям нужно от его друга.