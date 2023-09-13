В Тюмени мигрант получил срок спустя четыре года после домогательств к ребенку

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор гражданину Таджикистана, пристававшему к школьнице. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Все произошло 31 июля 2019 года. Согласно материалам дела, приехавший в столицу региона на заработки мужчина 1985 года рождения встретил девочку 2010 года рождения, которая тем утром направлялась в школьный летний лагерь.

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Злоумышленник, как было установлено, попросил ее настроить время на его мобильном телефоне. Несовершеннолетняя откликнулась на просьбу, но пока она пыталась помочь взрослому, последний стал ощупывать своей рукой ее грудь, а затем расстегнул штаны и провел рукой ребенка у себя между ног. Пострадавшая вырвалась и убежала, о произошедшем она рассказала матери только вечером.

Вскоре правоохранители возбудили дело по факту иных действий сексуального характера. Через некоторое время подозреваемого задержали. Он признался в еще одном преступлении, совершенном в тот же день, а следователи установили причастность мужчины к домогательствам к ребенку в сентябре того же года.