В Тюмени мигрант получил срок спустя четыре года после домогательств к ребенку

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор гражданину Таджикистана, пристававшему к школьнице. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Все произошло 31 июля 2019 года. Согласно материалам дела, приехавший в столицу региона на заработки мужчина 1985 года рождения встретил девочку 2010 года рождения, которая тем утром направлялась в школьный летний лагерь.
Злоумышленник, как было установлено, попросил ее настроить время на его мобильном телефоне. Несовершеннолетняя откликнулась на просьбу, но пока она пыталась помочь взрослому, последний стал ощупывать своей рукой ее грудь, а затем расстегнул штаны и провел рукой ребенка у себя между ног. Пострадавшая вырвалась и убежала, о произошедшем она рассказала матери только вечером.
Вскоре правоохранители возбудили дело по факту иных действий сексуального характера. Через некоторое время подозреваемого задержали. Он признался в еще одном преступлении, совершенном в тот же день, а следователи установили причастность мужчины к домогательствам к ребенку в сентябре того же года.
Суд приговорил педофила к 15 годам колонии строгого режима. Уточняется, что ни сторону защиты, ни сторону обвинения приговор не устроил, он будет обжалован.