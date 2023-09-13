Обломки нашли на территории школы в Севастополе после ракетной атаки

После ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь на территории одной из школ нашли обломки. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

© Telegram-канал «РаZVожаев»

Глава Севастополя не уточнил, где конкретно были обнаружены обломки, но сообщил, что их оперативно убрали. Сейчас продолжается работы по установке возможных повреждений от удара ВСУ.

«На данный момент зафиксированы повреждения 60 окон в 7 многоквартирных домах и 1 частном. Также были повреждены несколько крыш», — сообщил Развожаев и указал на отсутствие угрозы для города.

ВСУ атаковали Севастополь десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами в ночь на среду, 13 сентября. Согласно официальным данным, пострадали 24 человека, четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести.

Целью ракетного удара ВСУ был судоремонтный завод имени Орджоникидзе — там начался пожар, его уже потушили. Как уточнили в Минобороны, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь крылатых ракет, патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил все безэкипажые катера.