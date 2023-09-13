Жителя Липецкой области заподозрили в госизмене

Федеральная служба безопасности России задержала жителя Липецской области по обвинению в совершении государственной измены (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону, передает газета "Известия".

По данным ведомства, россиянин через свой банковский счет переводил деньги на криптовалютный счет гражданина Украины. Деньги предавались на нужды Вооруженных сил Украины и нацбатальонов, а также на них приобретались средства вооружения, обмундирования и амуниции.

На прошлой неделе сообщалось, что сотрудники регионального управления ФСБ по Калининградской области совместно с пограничниками выявили гражданина Украины, который прибыл в регион для сбора информации по заданию Агентства внутренней безопасности Польши.