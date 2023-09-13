В Смоленске мать не пустила домой дочь из-за опоздания после занятий

В Смоленске Следственный комитет начал проверку инцидента со школьницей, которую мать и бабушка не пустили домой из-за того, что она опоздала на четыре минуты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Плачущую девочку сняли на видео очевидцы, ребенок в школьной форме с кем-то эмоционально разговаривала по телефону. По словам соседей школьницы, ее не пустили домой мать и бабушка, потому что девочка опоздала после занятий на четыре минуты.