Один человек пострадал при пожаре рядом с Ленинградским зоопарком

В Петроградском районе Санкт-Петербурга произошел пожар, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МЧС по городу.

© Telegram-канал «Фонтанка SPB Online»

ЧП произошло 13 сентября около 10 утра на Кронверкском проспекте, дом 71/46 — рядом с Ленинградским зоопарком. Загорелся продуктовый магазин на площади 10 квадратных метров.

К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники и 15 человек личного состава МЧС. Пострадал один человек, кто именно — не уточняется. Его доставили в больницу.