Россиянина задержали за изнасилование 16-летней дочери

В Санкт-Петербурге 40-летний отец изнасиловал 16-летнюю дочь. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, в полицию обратилась 43-летняя мать потерпевшей. Она рассказала, что 5 сентября ее супруг дважды изнасиловал подростка. Это произошло в Бокситогорске, а потом в Колпино.
По факту произошедшего возбуждено дело по статье 131 («Изнасилование») УК РФ. Россиянина уже задержали и поместили в камеру временного содержания.
Ранее стало известно, что в Липецкой области 42-летний житель города Ельца домогался и попытался изнасиловать шестилетнюю девочку.
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