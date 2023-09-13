В Москве мужчина с самодельным мачете напал на прохожего

В Братеево сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении, который набросился на мужчину с мачете и ударил его по руке. Об этом сообщает ГУ МВД России по Москве.

Нетрезвый житель Братеево поспорил на улице с прохожим, словесный конфликт перешел в драку, мужчина держал в руках самодельное мачете, он замахнулся и ударил оппонента холодным оружием по руке, после чего скрылся.

Раненый обратился за медицинской помощью и заявил на нападавшего в полицию. Оперативникам удалось задержать 42-летнего ранее судимого местного жителя, при обыске в доме мужчины были обнаружены и изъяты мачете, балаклава, кувалда и несколько разных ножей.