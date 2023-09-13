Россиянин получил семь лет колонии за призыв подорвать Крымский мост

В Красноярском крае призывавшего подорвать Крымский мост мужчину осудили на семь лет
В Красноярском крае суд вынес приговор местному жителю, который призвал к насилию над русскими и подрыву Крымского моста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ региона.
По версии правоохранителей, житель Канска в своих социальных сетях призывал к насилию и террористическим актам на Крымском мосту.
В рамках уголовного дела по соответствующим статьям мужчину признали виновным.
"Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы", — сообщается в публикации.
Срок россиянин будет отбывать в колонии особого режима.
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