Сломавший «Принцессу Турандот» вандал объяснил свое поведение

Москвич, сломавший скульптуру-фонтан "Принцесса Турандот", объяснил свое поведение. Его цитирует "Вечерняя Москва".

По словам 23-летнего мужчины, он стажировался в одной компании и после отказа в приеме на работу выпил с друзьями.

"Я увидел скульптуру и захотел на нее залезть. Дело в том, что раньше я занимался промышленным альпинизмом и высоты не боюсь", - рассказал он.

Свой поступок он называет спонтанной глупостью.

"Это была мгновенная карма. Я ведь пьяный был, вокруг куча народу, внимания захотелось", - сказал он.

Мужчина уточнил, что сильно ударился о брусчатку, и ему, вероятно, придется делать операцию на ногах. У вандала сломаны пяточные кости, которые должны правильно срастись.

По факту случившегося полиция составила протокол, мужчине выписан штраф за мелкое хулиганство.

9 сентября москвич залез на "Принцессу Турандот" у Театра имени Вахтангова и сорвался во время поклона.