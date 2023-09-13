Сломавший «Принцессу Турандот» вандал объяснил свое поведение
Москвич, сломавший скульптуру-фонтан "Принцесса Турандот", объяснил свое поведение. Его цитирует "Вечерняя Москва".
По словам 23-летнего мужчины, он стажировался в одной компании и после отказа в приеме на работу выпил с друзьями.
"Я увидел скульптуру и захотел на нее залезть. Дело в том, что раньше я занимался промышленным альпинизмом и высоты не боюсь", - рассказал он.
Свой поступок он называет спонтанной глупостью.
"Это была мгновенная карма. Я ведь пьяный был, вокруг куча народу, внимания захотелось", - сказал он.
Мужчина уточнил, что сильно ударился о брусчатку, и ему, вероятно, придется делать операцию на ногах. У вандала сломаны пяточные кости, которые должны правильно срастись.
По факту случившегося полиция составила протокол, мужчине выписан штраф за мелкое хулиганство.
9 сентября москвич залез на "Принцессу Турандот" у Театра имени Вахтангова и сорвался во время поклона.
До этого СМИ сообщали, что сломавший скульптуру мужчина оказался актером.