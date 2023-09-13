В Петергофе неизвестный распылил перцовый баллончик в лицо школьнику. Об этом сообщает "Мойка78".

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По данным издания, об инциденте сообщила мать пострадавшего, жительница Санкт-Петербурга. Она обратилась к сотрудникам правоохранительных органов и рассказала, что инцидент произошел 10 сентября. После того как неизвестный мужчина брызнул из баллончика в лицо ее сыну, девятикласснику, он отобрал у подростка электронную сигарету. Правоохранители будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела.

9 сентября сообщалось, что в ХМАО нетрезвый мужчина распылил перцовый баллончик в семилетнюю девочку и ее отца и скрылся. Инцидент произошел во дворе дома по улице Югорская, девочка и ее отец находись в авто, когда к машине подбежал мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, и брызнул в них из перцового баллончика. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.