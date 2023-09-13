Сотрудник предприятия ОПК задержан за хищение денег
Сотрудники правоохранительных органов задержали работника предприятия оборонно-промышленного комплекса России за хищение денег, выделенных на производство компонентов систем вооружения повышенной точности. Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по городу Москве и Московской области пишет ТАСС.
По данным спецслужбы, операция была проведена сотрудниками ФСБ и ГУ МВД России по Москве. Задержанный «выполнял управленческие функции на оборонном предприятии».
«Он использовал свое должностное положение и, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения при посредничестве иных лиц участвовал в хищении денежных средств, выделяемых для выполнения работ в рамках государственного оборонного заказа для производства компонентов систем вооружения повышенной точности ВС России», - говорится в заявлении ФСБ.
В Федеральной службе безопасности отметили, что дело по ч. 6 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) было возбуждено в конце июня.
Ранее сотрудники ФСБ задержали сторонника украинского легиона «Свобода России» (признан террористической организацией и запрещен на территории России), планировавшего совершать диверсии и передававшего кураторам данные сотрудников таможни. Также ими был предотвращен теракт на железной дороге в Крыму, который готовил житель Севастополя по заданию военной разведки Украины.