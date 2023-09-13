Сотрудник предприятия ОПК задержан за хищение денег

Сотрудники правоохранительных органов задержали работника предприятия оборонно-промышленного комплекса России за хищение денег, выделенных на производство компонентов систем вооружения повышенной точности. Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по городу Москве и Московской области пишет ТАСС.

По данным спецслужбы, операция была проведена сотрудниками ФСБ и ГУ МВД России по Москве. Задержанный «выполнял управленческие функции на оборонном предприятии».

«Он использовал свое должностное положение и, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения при посредничестве иных лиц участвовал в хищении денежных средств, выделяемых для выполнения работ в рамках государственного оборонного заказа для производства компонентов систем вооружения повышенной точности ВС России», - говорится в заявлении ФСБ.

В Федеральной службе безопасности отметили, что дело по ч. 6 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) было возбуждено в конце июня.