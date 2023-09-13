В Астрахани самолет совершил экстренную посадку из-за пассажира

По информации очевидцев, во время полета мужчину стало тошнить. Помимо этого, у россиянина наблюдались проблемы с давлением. Так как на борту не нашлось медработника, ему помог другой пассажир.

В результате самолет, следовавший из Минеральных вод в Екатеринбург, сел в Астрахани в три часа утра. Мужчину передали медработникам, после чего его на носилках доставили в местную больницу. Затем воздушное судно снова поднялось в воздух и прибыло в пункт назначения с опозданием, в 6:24 по местному времени.