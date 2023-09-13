В Кузбассе осудили ночного вора, пырнувшего ножом охранника торгового центра

В Кемерово рецидивиста осудили за разбойное нападение с ножом. Об этом сообщает СУ СК России по Кемеровской области.

Инцидент произошел 14 июня в ТЦ "Легенда". Было установлено, что накануне вечером 59-летний местный житель пришел туда и спрятался в одном из помещений. Он дождался закрытия торгового центра, выбрался из укрытия и проник в выбранную торговую точку с целью хищения имущества. Вор выбрал понравившиеся вещи, но когда он уже покидал место преступления, сработала сигнализация.

К ограбленному магазину подошел охранник и попытался задержать злоумышленника, однако тот оказал сопротивление, пырнув оппонента ножом в область живота, а затем покинул здание.

Вскоре к торговому комплексу прибыли медики, они оказали помощь пострадавшему и доставили его в больницу. Грабитель был оперативно задержан. Его обвинили в разбое, совершенном с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.