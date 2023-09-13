Бастрыкин поручил возбудить дело по факту отравления школьников в Туве

«Глава Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Республике Тыва Столбину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что в настоящий момент известно, что пять человек госпитализированы, среди них четыре школьника, а также один работник пищеблока. Информация о других пострадавших проверяется.