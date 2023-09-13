Командир роты украинских морпехов пойдет под суд за расстрел мирных жителей

В Донецке 45-летний командир 2-й роты отдельного батальона 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), приказывавший расстреливать гражданских, предстанет перед судом за жестокое обращение с мирным населением. Об этом в среду, 13 сентября, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Донецкой народной республики (ДНР).

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По данным следствия, в период с 15 марта по 4 апреля 2022 году командир морпехов Леонид Онупко в Мариуполе, выполняя приказ командования, препятствовал свободному выходу мирного населения из города. Он обеспечивал круговое блокирование территории. Стоило Онупко получить от подчиненных информацию о появлении вблизи боевых позиций гражданских, он отдавал приказ стрелять на поражение.