В Нижегородской области школьница заявила, что выходит замуж, и пропала
В Нижегородской области возбудили уголовное дело после того, как девочка решила выйти замуж и ушла из дома. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.
Инцидент произошел в селе Малое Туманово. В течение дня 13-летняя школьница переписывалась с неизвестным мужчиной, после чего сообщила родственнице, что собирается выйти замуж. Спустя несколько часов она уехала на машине, которая подъехала прямо к дому.
Ребенок не вернулся к вечеру, поэтому родители заявили о пропаже девочки. Телефон школьницы включается, но на звонки никто не отвечает. Старшие члены семьи подозревают, что ребенка могли украсть родственники-цыгане, так как хотели выдать школьницу замуж. Пропавшую ищут уже три дня.
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