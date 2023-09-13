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В Нижегородской области школьница заявила, что выходит замуж, и пропала

В Нижегородской области возбудили уголовное дело после того, как девочка решила выйти замуж и ушла из дома. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Школьница заявила, что выходит замуж, и пропала
© РИА Новости

Инцидент произошел в селе Малое Туманово. В течение дня 13-летняя школьница переписывалась с неизвестным мужчиной, после чего сообщила родственнице, что собирается выйти замуж. Спустя несколько часов она уехала на машине, которая подъехала прямо к дому.

Ребенок не вернулся к вечеру, поэтому родители заявили о пропаже девочки. Телефон школьницы включается, но на звонки никто не отвечает. Старшие члены семьи подозревают, что ребенка могли украсть родственники-цыгане, так как хотели выдать школьницу замуж. Пропавшую ищут уже три дня.

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