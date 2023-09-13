В Екатеринбурге осудили мужчину, который из ревности похитил бывшую девушку

Восемь лет колонии получил житель Екатеринбурга за похищение бывшей девушки, мужчина подкараулил ее после работы, избил и увез к себе в коттедж. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

41-летний бизнесмен из Екатеринбурге приревновал свою бывшую девушку и решил похитить ее. Он дождался, пока потерпевшая закончит работу, ворвался в салон красоты, несколько раз ударил возлюбленную, затолкал ее в машину и вывез в загородный коттедж.

По словам пострадавшей, которую удалось найти и освободить сотрудникам полиции, перед похищением бывший сожитель сообщил, что она едет вместе с ним в Крым, а получив отказ, еще больше разозлился и избил ее.