Чиновницу уволили после жалоб на испорченные продукты в школьных обедах

В Красноярском крае руководителя дирекции по организации школьного питания уволили после жалоб родителей на качество школьных обедов. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным канала, ученики были вынуждены брать еду из дома из-за нежелания есть приготовленную в школе пищу. В частности, в состав меню были включены пельмени категории В по 190 рублей за пачку. Также жители пожаловались на испорченный фарш.

Уволенная чиновница заявила, что ее увольнение не изменит ситуацию с питанием в школах. Шумиху вокруг школьных обедов поднимают конкуренты, утверждает россиянка.