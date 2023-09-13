Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ поселка Уразово

Поселок в Белгородской области попал под обстрел со стороны украинских военных
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные открыли огонь по окраине поселка Уразово Валуйского городского округа. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.
"После подворового обхода повреждения выявлены в двух соцобъектах - выбиты окна", - подчеркнул Гладков.
В настоящий момент, как добавил белгородский губернатор, на месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба.
До этого Гладков сообщил, что из-за обстрела Вооруженных сил Украины в белгородском селе Сподарюшино были повреждены два дома.
11 сентября на территории Белгородской области сработала система противовоздушной обороны. Как уточнял губернатор региона, в Валуйском городском округе был сбит украинский беспилотник самолетного типа.
Также за сутки ВСУ атаковали Белгородскую область более 50 раз.