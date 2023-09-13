На Чукотке пассажирский самолет столкнулся с птицей при посадке

Магаданская транспортная прокуратура проводит проверку после столкновения самолета Airbus-320 с птицей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации сотрудников, инцидент произошел во время посадки воздушного судна рейса "Владивосток – Анадырь" в аэропорту пункта назначения около 11:30 по местному времени. В этот момент на борту находились 157 пассажиров и семь членов экипажа. Во время столкновения с птицей никто не пострадал.