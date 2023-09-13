СКР начал расследование осквернения танка-памятника Т-34 в Молдавии

Следственный комитет России (СКР) будет расследовать факт осквернения танка-памятника Т-34 в Молдавии. Об этом в среду, 13 сентября, в своем Telegram-канале сообщает СКР.

По данным следствия, инцидент произошел в городе Корнешты. Неизвестные злоумышленники облили постамент краской и нанесли оскорбительные надписи. Следователи начали расследование и намерены выявить причастных к совершению преступления лиц и дать их действиям уголовно-правовую оценку.