Школьница обвинила педагога дворца творчества в домогательствах

Сотрудницу московского дворца творчества "Хорошево" подозревают в домогательствах по отношению к одной из учениц, слишком близкие отношения между школьницей и педагогом длились почти пять месяцев. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам 15-летней девочки, несколько месяцев она встречалась с педагогом у нее дома. Близкие отношения между девочкой и 39-летней помощницей руководителя театра художественных миниатюр длились с апреля.