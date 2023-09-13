Школьница обвинила педагога дворца творчества в домогательствах
Сотрудницу московского дворца творчества "Хорошево" подозревают в домогательствах по отношению к одной из учениц, слишком близкие отношения между школьницей и педагогом длились почти пять месяцев. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По словам 15-летней девочки, несколько месяцев она встречалась с педагогом у нее дома. Близкие отношения между девочкой и 39-летней помощницей руководителя театра художественных миниатюр длились с апреля.
В августе школьница рассказала о произошедшем родителям, семья обратилась в правоохранительные органы. Педагога задержали, возбуждено уголовное дело, ей может грозить до шести лет колонии.
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