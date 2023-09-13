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Последствия ракетного удара по Севастополю

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Краны у южной площадки Севморзавода, где произошел пожар 
© ТАСС
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Сотрудники полиции на улице Героев у Севморзавода, где произошел пожар 
© ТАСС
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Дым от пожара на южной площадке Севморзавода 
© ТАСС
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Сотрудники ДПС на улице Героев у Севморзавода, где произошел пожар 
© ТАСС

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Дым от пожара на южной площадке Севморзавода 
© ТАСС
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Сотрудники экстренных служб на улице Героев у Севморзавода, где произошел пожар 
© ТАСС
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Дым от пожара на южной площадке Севморзавода 
© ТАСС
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Сотрудники ДПС на улице Героев у Севморзавода, где произошел пожар 
© ТАСС
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Фотография с место происшествия, опубликованная губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым 
© Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

    Ночью 13 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе. Также три украинских безэкипажных катера атаковали отряд кораблей Черноморского флота на переходе морем. Что сейчас происходит в Севастополе – в галерее «Рамблера».

    Как сообщает Минобороны, семь из десяти крылатых ракет удалось сбить средствами ПВО. Под удар попал судоремонтный завод имени Орджоникидзе, повреждены два корабля, находящиеся на ремонте. На объекте начался сильный пожар.

    Позже Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе Южной бухты в результате атаки пострадали 24 человека, четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести.

    На месте ракетного удара продолжают работу экстренные службы.

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