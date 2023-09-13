Последствия ракетного удара по Севастополю

Ночью 13 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе. Также три украинских безэкипажных катера атаковали отряд кораблей Черноморского флота на переходе морем. Что сейчас происходит в Севастополе – в галерее «Рамблера».

Как сообщает Минобороны, семь из десяти крылатых ракет удалось сбить средствами ПВО. Под удар попал судоремонтный завод имени Орджоникидзе, повреждены два корабля, находящиеся на ремонте. На объекте начался сильный пожар.

Позже Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе Южной бухты в результате атаки пострадали 24 человека, четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести.