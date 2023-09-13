В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

В трех московских аэропортах в среду, 13 сентября, произошла отмена и задержка 27 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Как стало известно, в Домодедово задержали 14 рейсов, четыре — отменили. Во Внуково, в свою очередь, перенесли один авиарейс, два — отменили. В Шереметьево задержали шесть рейсов.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета воздушных судов в столичных авиагаванях не раскрывается.