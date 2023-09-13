Главное о ракетном ударе ВСУ по Севастополю

В ночь на среду, 13 сентября, ВСУ нанесли ракетный удар по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе. «Рамблер» собрал последние новости о случившемся.

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Заявление Минобороны

В Telegram-канале Минобороны РФ сообщается, что удар по заводу был нанесен десятью крылатыми ракетами. Также три украинских безэкипажных катера атаковали отряд кораблей Черноморского флота на переходе морем.

В Минобороны подчеркнули, что средства ПВО сбили семь крылатых ракет, а патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил все безэкипажные катера.

Последствия

Российские военные сообщили, что из-за попадания крылатых ракет получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе Южной бухты в результате атаки произошел пожар на «негражданском объекте». Пожару присвоили четвертый ранг, это означает, что у возгорания повышенная сложность.

Позже Развожаев опубликовал фото с места происшествия.

«Все оперативные службы работают на месте, никакой опасности для гражданских объектов в городе - нет», - подчеркнул он.

Губернатор сообщил, что, по предварительным данным, пострадали 24 человека, четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести.