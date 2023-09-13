Беспилотник сбит в Тверской области
В Конаковском районе Тверской области силами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожен беспилотник, пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщило правительство региона.
«13 сентября на территории Конаковского округа Тверской области силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации был уничтожен беспилотный аппарат.
Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы», - говорится в сообщении.
Власти также напомнили о запрете на использование дронов в Тверской области «независимо от их массы». И призвали жителей региона сообщать о случаях обнаружения БПЛА по телефону «112» или в МВД и ФСБ России.
В последние месяцы Вооруженные силы Украины стали чаще пытаться нанести удары беспилотниками по территории России. Так, 8 сентября Министерство обороны России сообщило о перехвате трех украинских дронов в небе над Брянском. А 7 сентября беспилотный летательный аппарат впервые заметили в Волгоградской области, его удалось перехватить силами ПВО.
В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что проводимая на Украине специальная военная операция будет продолжена, чтобы исключить угрозу атак беспилотников по России.