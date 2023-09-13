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Губернатор Севастополя сообщил о пострадавших в результате ракетной атаки Киева

При ракетной атаке Киева на Севастополь пострадали 24 человека, четверо пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Губернатор Севастополя сообщил о последствиях в результате ракетной атаки Киева
© РИА Новости

"В результате атаки, по предварительной информации, всего пострадали 24 человека, у четверых - состояние средней степени тяжести", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что находится на южной площадке Севморзавода, где в результате атаки ВСУ произошел пожар.

"Все оперативные службы работают на месте, никакой опасности для гражданских объектов в городе нет", - написал Развожаев

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