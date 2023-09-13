В Китае 75 крокодилов сбежали с частной фермы

Свыше 70 крокодилов сбежали с коммерческой фермы на юге Китая. Причиной крокодилового побега стало сильное наводнение в провинции Гуандун. Местные власти уже организовали поисково-спасательную операцию по поиску и отлову рептилий, которые оказались на свободе из-за мощных паводков, прокатившихся по региону. Местные государственные СМИ предупредили жителей о случившемся и попросили их оставаться дома.

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Как сообщил американский телеканал CNN, из питомника сбежали 69 взрослых особей и шесть молодых. Указано, что наводнение переполнило местное озеро, что и позволило отправиться крокодилам в свободное плавание.

«По меньшей мере 69 взрослых крокодилов и шесть молодых бродили поблизости от деревни Пэн Цунь», - сообщило СМИ.

Для поимки рептилий были задействованы силы экстренной помощи с использованием гидролокационного оборудования. Но глубина паводковых вод создала проблему для проведения операции. Сообщается, что, вероятно, специалистам придется усыпить крокодилов, а не ловить их.