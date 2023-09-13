Бывшую заведующую российским детсадом заподозрили в миллионном хищении

В Камчатском крае бывшую заведующую бюджетным дошкольным образовательным учреждением заподозрили в хищениях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с 2018 по 2022 год экс-заведующая детским садом вносила ложные сведения в приказы, по которым работники учреждения получали повышенные премии. Сотрудники должны были переводить излишки фигурантке. Так она похитила из бюджета 1,5 миллиона рублей.